İzmir'de FETÖ'den 18 gözaltı

İZMİR'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorunlarını üyelerine dağıtmasıyla ilgili olarak Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, soruların verildiği 75 ilde eş zamanlı operasyon planlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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