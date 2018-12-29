İzmir'de FETÖ'den 12'si muvazzaf asker 17 tutuklama

İZMİR'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 12'sinin, muvazzaf asker oldukları belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü geçen Çarşamba günü bir dizi operasyonlar düzenledi. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda, aralarında emekli albay da bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, tutuklandı. Tutuklananların 12'sinin muvazzaf asker oldukları ve birçoğunun üsteğmen ve uzmançavuş olduğu bildirildi. Diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bunlardan 5'i, etkin pişmanlık yasasından faydalandı.

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