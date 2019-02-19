Mehmet CANDAN / İZMİR, () - İZMİR'de gerçekleştirilen opersyonlarda farklı suçlardan aranan 569 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 867 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 569 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 17 kişinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 560 araç ile 214 motosikleti de inceledi. Denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 54 fişek, 62 mermi, 133 gram esrar, 232 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 10 işyeri ile 244 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.
İzmir'de aranan 569 kişi yakalandı
Mehmet CANDAN / İZMİR, () - İZMİR'de gerçekleştirilen opersyonlarda farklı suçlardan aranan 569 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı....
Mehmet CANDAN / İZMİR, () - İZMİR'de gerçekleştirilen opersyonlarda farklı suçlardan aranan 569 kişi yakalandı.