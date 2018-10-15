GÖZALTI SAYISI 7 OLDU
İzmir'de umut yolculuğuna çıkan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiği, 13'ünün yaralandığı katliam gibi kazanın ardından insan kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 5'ten 7'ye çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()
İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (5)
GÖZALTI SAYISI 7 OLDU İzmir'de umut yolculuğuna çıkan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiği, 13'ünün yaralandığı katliam gibi kazanın ardından insan kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların...
GÖZALTI SAYISI 7 OLDU
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