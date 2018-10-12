İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısında zehirlenen işçi öldü (4)

CENAZE TÖRENİ YARINA KALDI

İzmir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit gazından etkilenen ve hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu için bugün ikindide yapılması kararlaştırılan cenaze töreni, tedavisi devam eden kardeşi Osman Cemil Ataoğlu’nun yarın taburcu edilebilecek olması nedeniyle ertelendi. Osman Cemil Ataoğlu'nun da katılabilmesi için cenaze töreninin yarın yapılmasının düşünüldüğü belirtildi.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN UYARI

İzmir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana gelen korbondioksit gazı sızıntısı ile ilgili olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından açıklama yapıldı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, kazanın, karbondioksitli söndürme sisteminin bakımı sırasında, sistemin kontrol dışında boşalması sonucunda meydana geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yaşanan kaza, yaşam alanlarımızda çok da farkında olunmayan, ancak önem taşıyan bir riske ve bu riske karşı alınması gereken tedbirlere işaret etmiştir. Belirtmek isteriz ki, ilgili sistemde söndürücü madde olarak kullanılan karbondioksit gazının düşük miktarlarda da olsa solunması, insan yaşamını tehlikeye sokabilmektedir. Bu sebeple, bu sistemin ve muadillerinin, kullanımı ve bakımları sırasında sıkı güvenlik tedbirleri alınması gerekmektedir. Karbondioksit gazı ile çalışan söndürme sistemleri çok yüksek söndürme kabiliyetine sahiptir. Ancak diğer söndürme gazlarında olmayan bir şekilde, söndürme mahallinde insan olması halinde bu insanın yaşamını yitirmesine sebep olabilir. Bu nedenle, insanların bulunabileceği alanlarda kullanımı çok tercih edilmemektedir. Dolayısıyla, sistemin kullanıldığı yerlerde bakım-onarım ve müdahale durumları için ekstra güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Ayrıca, ilgili bakım-onarımı yapacak ve müdahalede bulunacak personelin yeterli teknik altyapıya sahip olmaları, bu sistemlerin sürekli kontrol altında tutulması ve yönetmelikle belirlenmiş gerekli zorunlu kontrollerinin yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun yanında, ilgili sistemlerin kurulmasında kullanılan ekipman özel onaylara tâbi tutulur. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, bu üzücü kaza vesilesiyle, kamusal denetimin ve çeşitli cihazların kullanımı konusundaki teknik eğitimlerin önemine bir kez daha dikkat çekiyor, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için yetkilileri gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."



Hande NAYMAN/İZMİR, ()