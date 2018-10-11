İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı/ Ek fotoğraf

İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı/ Ek fotoğraf

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