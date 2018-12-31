İZBAN'da mahkemeden işverenin 'ek sefer' itirazına ret

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, İZBAN grevi nedeniyle yapılan ek seferlerin mahkemece durdurulması üzerine, işveren tarafından karara itiraz edildi. İşverenin başvurusunu değerlendiren Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi heyeti, itirazı reddetti.

İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu İZBAN'da 10 Aralık'ta başlatılan grev, sürdürülüyor. İşçilerin greve başlamasının ardından işveren, yolcu yoğunluğunun olduğu saatlerde ek sefer ile taşımacılık yaptı. Ek sefer yapılmasına itiraz eden Demiyol İş Sendikası İzmir Şubesi'nce konu, Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme heyeti, ek seferlerin iş kanununa aykırı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine yapılan ek seferler, 24 Aralık'ta durduruldu. İşveren karara itiraz edince Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi tarafından bugün itiraz başvurusu görüşüldü. Mahkeme heyeti, işverenin ek seferlerin sürmesine yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada işverenin, 7 başlıkta itiraz ettiğini belirtti. İşverenin, ek seferlerde görev yapan makinistlerin eğitmen olarak işe alındığını mahkemede kabul ettiğini kaydeden Ervüz, "İşveren, eğitmen makinistlerin sinyalizasyon olmayan Torbalı ile Selçuk arasında görev yapması için istihdam edilmek üzere alındığını, bu hatta çalışacak makinistlerde gerekli belgenin olmadığı yönünde mahkemeye itirazlarını sundu. Ancak sundukları itirazlar doğru değil; çünkü 100'den fazla makinistte gerekli olan Trafiğin Merkezden İdaresi (TMİ) belgesi mevcut" dedi.

'ADALET YERİNİ BULMAYA DEVAM EDİYOR'

İşverenin, İZBAN'da bakımı yapılan 40 set ile seferlerin yapıldığını söylediğini aktaran Hüseyin Ervüz, "Biz de bu setlerin günlük bakımlarının yapılması gerektiğini söyledik. Beklediğimiz bir mahkeme kararı. Adalet yerini bulmaya devam ediyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı açıklamalara da atıfta bulunan Ervüz, "Nedendir bilinmez; Kocaoğlu, kendisini bu işte taraf olarak görmüyordu. Şimdi taraflığı eline aldı. İzmir'deki elektronik billboardlarda 'Sendikanın yaptığı itiraz sonucu mahkeme ek seferleri durdurdu' diye yazılıyor. 'Bizim yasa dışı yaptığımız işlemi sendika, yasal hale getirdi' demiyorlar. Ben bunu demesini bekliyordum ama ne yapalım, canı sağ olsun" dedi.

'SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI DA TCDD'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İZBAN'da grev var. Hadi buyur, neden çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var" açıklamasını da değerlendiren Hüseyin Ervüz, "İlginç bir açıklama. Sözleşmenin bir tarafı da TCDD yani hükümet. Bunlar da bu işi çözebilirler. Ama nedendir bilinmez; 'TCDD'ye ben bu yetkiyi devrettim' dediklerinden bu yana TCDD, bir kez bizden brifing alır gibi doneleri aldı. Aldığı doneler sonrası bir atılımı yok. İlerleme kaydetti ama daha ilerisi yok. Tarafların tek başına karar verme yeteneği bu şirkette yok. Cumhurbaşkanı'mızın bu açıklamayı neye istinaden yaptığını bilmiyorum. Belki bu işin bir tarafının TCDD olduğunu gözden kaçırdı, diye düşünüyorum" diye konuştu.



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