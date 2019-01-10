İtirafçı yüzbaşı firarda

ERZURUM'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında sosyolog eşi ile birlikte gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Erzurum 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi'nde görevli Yüzbaşı İbrahim Demirtaş, itirafçı olduktan sonra ortadan kayboldu. İbrahim Demirtaş, serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği dilekçelerinde, daha önceki ifadesinin doğru olmadığını, sağlık problemleri ve cezaevine girmemek için ifadesini kurguladığını öne sürdü. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş çifti hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Erzurum 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi'nde görevli Yüzbaşı İbrahim Demirtaş ile Erzurum Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde sosyolog olan Fatma Demirtaş, FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı. Fatma Demirtaş, mevcut delil durumu nedeniyle, İbrahim Demirtaş ise geçen 25 Temmuz'da etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebilecek ifadelerde bulunması üzerine adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

ÖRGÜTLE ORTAOKULDA TANIŞTIM

Örgüt ile ortaokul son sınıftayken tanıştığını hatırlatan İbrahim Demirtaş, bu evlerden sorumlu kişilerin yönlendirmesiyle Balıkesir Astsubay Okuluna girdiğini söyledi. 2005 yılında Genel Kurmay Başkanlığı Ulaştırma Kolluk Komutanlığına tayininin çıktığını bildiren İbrahim Demirtaş, burada da örgüt içerisinde kendisi ile ilgilinen sivil imamlarla irtibatını devam ettirdiğini, bu sivil imamlara askeriye içerisinde görev alan kişilerle ilgili bilgi verdiği söyledi. 2008 yılında subaylık sınavını kazandığını belirten Demirtaş, "Sonrasında da Ankara'da örgütün sivil imamları ile irtibatım devam etti. Yine askeri personelle ilgili örgüt imamlarına bilgi verdim. 2009 yılında Amasya'ya tayinim çıktı. Burada da örgütün sivil imamları ile irtibatım devam ettirdim, örgüt sohbetlerine katıldım. Bu dönemde örgüt içi evlilik yapma konusunda bana telkinde bulunuldu. 2010 yılının ortalarından itibaren katalog evlilik yapmak amacıyla örgütün asker sivil imamı ile birlikte bir çok ilde örgüt üyesi olan bayanlarla görüştüm. 2011 yılı aralık aylarında eşim ile örgüt tarafından tanıştırıldım. Eşim o dönem kamu görevlisi değildi. 2013 yılında sosyolog olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde göreve başladı. Eşim ile birlikte örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettik" dedi.

Başka bir FETÖ dosyası şüphelisi Y.E.T., İbrahim Demirtaş hakkında ifade verdi. Y.E.T., "2018 yılında Erzurum'da açığa alındım. 11 Nisan 2018 tarihinde ilişik kestiğim esnada yanıma gelerek geçmiş olsun dedikten sonra 'Bu rüzgar birgün tersine esecek kendimi böyle teselli ediyorum' dedi" diye konuştu.

'İTİRAFLARIM DOĞRU DEĞİL'

İbrahim Demirtaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra Ankara Cumhuriye Başsavcılığı aracılığı ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği dilekçelerinde daha önceki ifadesinin doğru olmadığını, sağlık problemleri ve cezaevine girmemek için kurgulayarak bu şekilde ifade verdiğini ileri sürdü. Gelen dilekçeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fatma-İbrahim Demirtaş hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 KIZ KARDEŞE ASKERİ PERSONEL EŞ

Hazırlanan iddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadesi alınan gizli tanık 'Albatros' adli makamlara sunmuş olduğu bilgi flaşında Fatma Demirtaş'ın örgüt tarafından güvenilen ve geçmişinde örgüt bağlantısı mevcut olan kişiyi gösterir 5 derece olarak nitelendirildiği yer aldı. İddianamede, Fatma Demirtaş'ın kız kardeşi olan Emine Savaş'ın KPSS soruşturması kapsamında örgüt üyeliği kapsamında şüpheli olduğu, Emine Savaş'ın eşi olan binbaşı Abdullah Savaş'ın KHK ile ihraç edilip tutuklu olduğuna vurgu yapıldı. Fatma Demirtaş'ın diğer kardeşi Ayşe Bayrak'ın eşinin de GATA'da eczacı sınıfında askeri personel iken ihraç edildiği, bir diğer kız kardeşi Hatice Aydın'ın eşi olan İlhami Aydın'ın askeri personel olduğu, ihraç edildiği ve tutuklu olduğuna değinilen iddianamede, "Bu doğrultuda şüphelinin ve kız kardeşlerinin örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı, zira dört kız kardeşin askeri personeller ile evli oldukları, bu kişilerin örgüt üyesi oldukları, şüphelinin örgüt içerisinde etkin biri olduğu, zira bu güven duyulan kişilerin mahrem yapı içerisinde asker kişiler ile evlendirildiklerinin bilindiği tespit edilmiştir" denildi.

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