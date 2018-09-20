İşyerinden haraç almak isteyen 5 şüpheli yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir işyerinden haraç almak isterken yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.Olay, Umurbey Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. H.A. ve C.K., iddiaya göre işyeri sahibinden bir saat içinde 15 bin TL ve hafta sonuna kadar da 150 bin TL. hazırlayarak kendilerine vermesini istedi. Bunun üzerine işyeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri işyerinin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra gelen otomobilin içindeki 4 şüpheli polisleri fark ederek otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki H.A. (28), C.K. (19), Ö.A.C. (23), O.B. (24) ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.Y. (42) yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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