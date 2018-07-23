İstanbul’da IŞİD Operasyonu: 43 Gözaltı

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri terör örgütü IŞİD’in YTS yapılanmasına yönelik bazı hücreleri belirledi.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi’nin de desteğiyle Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt’taki 15 adrese operasyon düzenlendi.Eş zamanlı olarak düzenlenen baskında 43 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.