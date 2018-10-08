İstanbul'dan Nevşehir'e uyuşturucu getiren 1 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR'e İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği belirlenen F.Ç. (42), polis tarafından yakalandı. Operasyonda 150 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, F.Ç.'nin İstanbul'dan Nevşehir'e otomobille uyuşturucu getirdiği belirlendi. Otomobilde, dedektör köpek 'Su' ile yapılan aramada naylon poşet içerisinde 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×