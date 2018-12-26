Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı (2)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ  Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü...

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı (2)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ 
Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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