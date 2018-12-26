YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı (2)
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü...
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
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