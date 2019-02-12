Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturmasında görevden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 7 polis yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında, 75 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Isparta'daki operasyonlarda İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Isparta'da FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturmasında görevden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 7 polis yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki komiserliğe...
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturmasında görevden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 7 polis yakalandı.