İslahiye'de uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği...

İslahiye'de uyuşturucuya 1 tutuklama
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi, satışa hazır uyuşturucuyla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest kalırken, H.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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