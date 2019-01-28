İş yerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te, girdikleri işyerinden bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalan 3 kişi ile hırsızlardan mal satın alan 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir işyerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık yapılan işyerinden 1 televizyon, 1 bilgisayar, 1 laptop ve 1 çelik kasanın Y.E.O., M.M.G. ve H.H. adlı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ele geçirilen çelik kasa ve bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.O, M.M.G., H.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan mal satın alan A.O. ise serbest bırakıldı.FOTOĞRAFLI