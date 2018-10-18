İş insanına uygunsuz görüntü iddiasıyla 750 bin liralık şantaj

ANTALYA'da bir kahve zincirinin sahibi Y.Ç.'yi, iddiaya göre, ellerindeki uygunsuz görüntülerini eşine vermekle tehdit edip 750 bin lira isteyen 3 kişi, gözaltına alındı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde dün meydana geldi. Antalya'da bir kahve zincirinin sahibi Y.Ç.'nin işlettiği kafeye gelen H.Ş., iş insanına, elinde uygunsuz görüntülerinin olduğunu söyledi. Y.Ç.'yi görüntüleri eşine vermekle tehdit eden H.Ş., 750 bin lira istedi. Y.Ç. bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Y.Ç.'nin şikayeti sonrası operasyon başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şantaj yapan Ş.H., onu azmettirdiği öne sürülen ve iş insanının kafesinde bir dönem müdür olarak çalışan B.A. ile bir belediyenin güreş sporcusu H.C.'yi gözaltına aldı. Ş.H. yaşının 18'den küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen H.C. ile B.A. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×