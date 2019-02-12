İş adamı, ortağı tarafından ofisinde öldürüldü

İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonu ve emlak üzerine iş yerleri bulunan iş adamı Mehmet Özet (49), tartıştığı ortağı Mustafa M. (56) tarafından av tüfeğiyle vurarak, öldürüldü. Mustafa M., olayın ardından tüfekle polise giderek, teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gesi İldem Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tomarza Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olan Mustafa M., iddiaya göre, kıdem tazminatıyla Mehmet Özet'in de aralarında bulunduğu 3 ortak ile akaryakıt istasyonu kurdu. Mustafa M., aralarındaki borç- alacak sorununu konuşmak için emlak üzerine iş yerleri de bulunan Mehmet Özet'in akaryakıt istasyonundaki ofisine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mustafa M., yanındaki av tüfeğiyle ateş ettiği Özet'i ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Özet'i ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Özet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa M., olayın ardından tüfekle polise giderek, teslim oldu. Mustafa M., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Söyleyecek bir şey yok. Savcılıkta her şey ortaya çıkacak" dedi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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