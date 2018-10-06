ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkarılan İrlandalı turist Ian Camppel, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta, kolonoskopi ile çıkarıldı (4)
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkarılan İrlandalı turist Ian Camppel, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı...
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
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