İran sınırında, altın kaplama implant ve diş dolgusu ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Duranlar Mezrası kırsal alanında, Türkiye- İran sınır hattında 3 şahıs ve 4 yük hayvanı tespit etti. Yapılan teslim ol çağrılarını duyan şahıslar yük hayvanları ile birlikte İran istikametine doğru kaçtıkları esnada 1 yük hayvanı yakalandı. Yük hayvanının üzerindeki torbalarda yapılan aramalarda bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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