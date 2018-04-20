İran sınırında 50 kilo 265 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Özalp ilçesinde jandarmanın operasyonuyla İran'dan yurda sokulmak istenen 50 kilo 265 gram eroin ele geçirildi.

​İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan yurda kaçak yollarla eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekte geçti. Ekipler, Özalp ilçesinde sevkiyatın yapılacağı güzergah üzerinde önlem aldı. Yaya olarak sınırı geçen 2 kişi, jandarmayı fark edince ellerindeki torbaları bırakıp, karanlıktan faydalanarak iran tarafından kaçtı. Şüphelilerin attıkları torbalarda 50 kilo 265 gram eroin ele geçirilirdi.

Jandarma ekipleri, Özalp ve Saray ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde de 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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