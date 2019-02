İran'dan midesinde uyuşturucuyla geldi, Denizli'de yakalandı

İRAN'dan midesindeki eroin ile Denizli'ye gelen İran vatandaşı O.R., polis ekiplerince yakalandı. Midesindeki uyuşturucu hastanede çıkartırılan O.R., tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İran'dan midesinde uyuşturucu getireceği ihbarını aldı. Yapılan araştırmalar sonunda uyuşturucuyu midesinde taşıyacak kişinin İran vatandaşı O.R. olduğu belirlendi. Polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli'ye gelen O.R. dün gerçekleştirilen bir operasyonla Atalar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen O.R.'nin çekilen röntgen filminden midesinde, şeffaf poşetlere sararak yuttuğu 5 poşet halinde eroin olduğu tespit edildi. Hastanede midesindek uyuşturucu çıkarttırılan O.R.'nin yuttuğu eroinin 2.5 gram olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen İranlı, tutuklandı.

