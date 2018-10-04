Irak'ta öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lının raporu bekleniyor

DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde, öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına ateş ederek öldürdüğü ve vahşet anını da sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu, 10 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi. Abdulkhaleq Abdulqader Ali, mahkemede sağlık sorunları olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, infaz görüntülerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini ancak raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, sanığın tahliye talebini reddetti, duruşmayı erteledi.

Kayseri Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Kasım'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonda, Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Yusuf Mustafa, Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş., Abdulrahman Y., Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, 2016 yılında, DEAŞ terör örgütünün sözde 'emirlerinden' aldığı talimatla, örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı kafasına silahla ateş ederek öldürdüğü ve infaz görüntülerini de örgütün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayınladığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile Yusuf Mustafa tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A. ile örgütte 'polis' olarak görev yaptığı iddia edilen Mahmud Ş. ve örgütün aşçısı olduğu iddia edilen Abdulrahman Y. ile Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin söz konusu infaz görüntülerindeki kişi olup olmadığına dair beklenen raporunun, mahkemeye ulaşmadığı söyledi.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirten Abdulkhaleq Abdulqader Ali, "Hastayım, hastaneye sevk edilerek, doktor kontrolünde tedavi görmek istiyorum. Sağlık sorunlarım var. Zulümden kaçarak buraya geldim, siz de zulüm yapmayın, tahliyemi istiyorum. Görüntülerdeki kişi ben değilim" dedi. DEAŞ'ın infazcısı olduğu iddia edilen Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi tanımadığını öne süren Yusuf Mustafa ise "Abdulqader Ali ile hiçbir alakam yok. Suçsuz yere onunla aynı davada yargılanıyorum. Tahliyemi istiyorum. Beni bu adamla aynı suçtan yargılamayın" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda infaz görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını öne süren Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, kamera görüntüleri ve fotoğraflarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda uzman bir ekip tarafından incelendiğini ancak raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, bu nedenle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, raporun beklenmesi için duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.



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