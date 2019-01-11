Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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