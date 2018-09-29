Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

IRAK'ın kuzeyinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı, infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı, infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak yurda getirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Bu arada, konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında 29 Eylül 2018 tarihinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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