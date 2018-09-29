İpsala'da yurda kaçak sokulan 2 bin 456 kuş ele geçirildi

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri bir kamyonette yaptıkları aramada yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen aralarında papağan, muhabbet kuşu, Hint bülbülü gibi kuşların da bulunduğu 2 bin 456 kuş ele geçirdi. Kuşların bir kısmının öldüğü belirlenirken, 2 kişi gözaltına alındı.Edirne'nin Keşan ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda çok sayıda kuşun kaçak sokulduğunu belirledi. Kuşların bulunduğu kamyoneti takibe alan ekipler, İpsala'nın Paşaköy'de durdurup aramaya aldı. Aramada, kafesler içinde 1508 muhabbet kuşu, 150 kanarya, 554 sultan papağan, 20 minyatür kumru, 20 Hint bülbülü, 80 cennet papağanı, 40 kakariki kuşu, 15 gökkuşağı ispinozunun da aralarında bulunduğu çeşitli türlerde toplam 2 bin 456 kuş ele geçirildi. Yapılan incelemede kuşlardan 59'unun öldüğü belirlendi.Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olduğu belirtilen kuşlarla ilgili kamyonette bulunan U.K. ve F.Y., gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Y.'nin aranmasının çıktığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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