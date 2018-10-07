İntihar teşebbüsünde ilginç talep; Gazeteci gelmeden inmem

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da 7 katlı binanın çatısına çıkan Hasan D. (40), olay yerine gelerek ikna girişiminde bulunan polise, "Gazeteci gelmeden inmem" diyerek ilginç bir istekte bulundu. Bunun üzerine itfaiyenin sepetine bindirilerek çatışya çıkartılan bir gazeteci ile görüşmesi sonucunda Hasan D., ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan D., 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen polisin ikna etmeye çalıştığı Hasan D., gazetecilere açıklama yapmak istediğini belirterek, "Gazeteci gelmeden inmem. Ekonomik problemlerim var ve bekarım. Bekara ev vermiyorlar, ben ev istiyorum" dedi. Polisin ricası üzerine bir gazeteci itfaiyenin sepetine bindirilerek Hasan D.'nin yanına çıkarıldı. Gazeteciye açıklamalarda bulunan Hasan D., ikna edildi, itfaiyenin sepetine bindirilerek indirildi. Hasan D. polis tarafından gözaltına alındı.

Hasan D.'nin geçen Şubat ayında da bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

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