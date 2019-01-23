İnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde girdiği inşaat halindeki binanın zemin katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen İbrahim Çelen (52), itfaiye ekibince kurtarıldı. Yaralanan Çelen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Yukarı Mahalle Çarşı Caddesi'ndeki inşaat halindeki binada meydana geldi. Bilinmeyen nedenle binaya giren İbrahim Çelen, zemin katta ilerlerken, karanlık nedeniyle asansör boşluğunu fark etmedi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan Çelen, bağırarak çevreden yardım istedi. Çelen'in sesini duyanlar, polisi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans gönderildi. Bodrum kata inen itfaiye ekibi, vücudunda kırıklar oluşan Çelen'i sedyeye alarak inşattan çıkardı. Ambulansa alınan Çelen, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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