İnşaattan düşen işçi yaralandı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Yunus Ç. dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi tedavi altına alındı.

Kaza bugün öğle saatleride Kayacık Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartman inşaatında meydana geldi. İkinci katta sıva işi yaptığı sırada bir anda dengesini kaybeden Yunus Ç., beton zemine çakıldı.

Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı işçiye burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı işçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazadan kısa bir süre sonra inşaatta herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çalışmalara devam edilmesi tepki çekti.

FOTOĞRAFLI