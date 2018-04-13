İnşaattan düşen işçi öldü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen işçi Celal Bağ (45) hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 12.30 sıralarında Orta Mahalle Mezbahane Caddesi’ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan işçi Celal Bağ, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Bağ, gelen 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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