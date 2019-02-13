İnşaat işçisi banyoda intihar etti

ÇORUM'un Kargı ilçesinde, inşaat işçisi Hamza Ç. (27), diğer işçilerle birlikte kaldığı evdeki banyoda kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievlerler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yapımı süren konut inşaatında işçi olarak çalışan Karslı Hamza Ç., çalışma arkadaşlarına rahatsızlandığını söyleyerek, çalışmayı yarıda bıraktı. Bir süre sonra Hamza Ç.'nin durumunu merak eden arkadaşları, inşaatın yakınında birlikte kaldıkları eve gitti. Eve giren işçiler, Hamza Ç.'yi, banyoda iple tavana asılı buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamza Ç.'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamza Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



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