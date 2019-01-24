İnegöl'de 17 gram metanfetamin ile 80 gram esrar ele geçirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı uyuşturucu satıcısının üzerinde 17 gram metamfetamin bulundu. Zehir taciri gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ve Narkotik Büro Amirliği yapılan teknik takip sonucunda uyuşturucu satışı yapan Davut Ç. yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin lira ele geçirildi.

ŞÜPHELENİLEN ARAÇTAN 80 GR ESRAR ÇIKTI

Öte yandan KOM ve Narkotik Büro ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 80 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü B.B. gözaltına alındı.

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