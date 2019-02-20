İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 20 arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, ()- BURSA'da İhsan Dikmen İlkokulu’nda bir öğrencinin şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3- G sınıfında öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, iddiaya göre sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktı. Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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