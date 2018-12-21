İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı (2)

9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyon devam ediyor.