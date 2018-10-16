İkitelli'de sanayi sitesinde yangın (1)

 Murat SOLAK/ İSTANBUL, () İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. (FOTOĞRAF)  

İkitelli'de sanayi sitesinde yangın (1)

 Murat SOLAK/ İSTANBUL, () İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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