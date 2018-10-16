İkitelli'de sanayi sitesinde yangın (1)

Murat SOLAK/ İSTANBUL, () İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK/ İSTANBUL, () İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
Murat SOLAK/ İSTANBUL, () İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)