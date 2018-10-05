İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. (FOTOĞRAF)