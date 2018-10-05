İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.  (FOTOĞRAF)   

İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - GENELKURMAY Başkanlığınca son bir haftada, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. 


(FOTOĞRAF) 


 

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