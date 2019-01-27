İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli- Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sait Berk Ökdem yönetimindeki 31 YD 888 plakalı otomobil, kavşakta Gamze Gülsoy yönetimindeki 06 GA 4136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobilde hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücüler Ökdem ile Gülsoy ve otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

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