İki katlı ev yandı, 30 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Necati Doğan (86) ve Dudu Doğan'ın (83) yaşadığı evde sobadan çıkan yangında, 30 küçük baş yanmaktan son anda kurtarıldı.Yangın, akşam saatlerinde Ödemiş'e 39 kilometre uzaklıkta kırsal Çamyayla Mahallesi'nde Necati ve Dudu Doğan'ın yaşadığı evde kimsenin olmadığı sırada sobadan çıktı. Evinin yandığı gören Necati Doğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Öte yandan, Doğan'ın evinin yanında bulunan 30 küçük baş hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı. Söndürme işlemlerinin ardından soğutma çalışması başlatan itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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