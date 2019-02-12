İki kardeş sular kesik olduğu için evlerindeki yangına müdahale edemedi

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), )- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, evde büyük çaplı zarara neden oldu.

İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında, dün saat 17.30 sıralarında, kömür sobasından yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımın evdeki deri koltuğu tutuşturmasıyla başlayan yangın, büyüdü. O sırada evde bulunan Ayşegül Yiğit (18), 9 yaşındaki kardeşiyle alevlere su dökmek istedi. Ancak sular kesik olduğu için başarılı olamayınca kardeşiyle dışarı çıktı. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Evde büyük çaplı zarar oluştu.

Kirada oturdukları evin büyük zarar gördüğünü belirten TIR şoförü baba Yılmaz Yiğit, "Bütün eşyalar yandı. Tavan ve duvarlar kullanılamaz hale geldi. 150 bin liralık zarar varmış. Nasıl karşılarım bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var" dedi.

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