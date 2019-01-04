Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerin kimliği açıklandı. Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde, saat 02.30 sıralarındaki yaya devriye görevi sırasında, Gaziantep doğumlu olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin şehit olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST BOMBACIYMIŞ

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, bombacı olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensuplarından birisi etkisiz hale getirilmiş olup, ağır yaralı en az iki teröristin ise diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı değerlendirilmektedir. Yapılan olay yeri incelemesinde, etkisiz hale getirilen teröristin bombacı olduğu; üzerinde çok sayıda roket atar, molotof, el bombası ve patlayıcı imalatında kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesiyle anlaşılmış olup, bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.



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