Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı.
Türkiye- İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu'na, sabah saatlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Nöbet kulesindeki 1 asker, saldırıda hafif yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı
Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı. Türkiye- İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu'na, sabah saatlerinde, terör örgütü...
Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı.
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