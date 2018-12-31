İDDİA İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU

Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da bir genç denizde boğuldu. Arkadaşlarıyla iddiaya girdiği için denize girdiği ileri sürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oğullarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ve babası sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddialara göre Barış Kekeç (30) arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi ve kıyafetlerini çıkartarak denize atladı. Bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken de akıntıya kapıldı. Akıntı yüzünden yüzmekte zorlanan Kekeç'in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kekeç'i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ardından vatandaşlar Sahil güvenliğe ve deniz polisine haber verdi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç'in cesedini aramaya başladı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberin verilmesi üzerine ailesi olay yerine geldi. Barış Kekeç'in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Baba Kekeç, denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak gözyaşları döktü.

Denizde boğulan Barış Kekeç’i arama çalışmaları yaklaşık 36 saat sürdü. Dalgıç ekiplerinin uzun süren çalışması sonunda Kekeç’in cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Görüntü Dökümü

-cesetin taşınması

-toplanan kalabalık

-vatandaşlarla röp

-cenaze aracının olay yerinden ayrılması

-genel ve detay



