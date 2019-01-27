İçki çalan hırsız yakalandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ.(Konya)()-KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir marketten yaklaşık 13 bin lira değerinde içki çalan O.K. (18) jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Zengen Mahallesi'nde Metin Baş'a ait iş yerinde meydana geldi. Metin Baş, sabah iş yerine geldiğinde demir parmaklıkların kesilip, içeri girilerek yaklaşık 13 bin lira değerinde içki çalındığını fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi. Çalışma başlatan jandarma içkileri çalan O.K.'yi gözaltına aldı. Çaldığı içkiler ise sakladığı saman balyası altında ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

