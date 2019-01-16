İçişleri Bakanlığı: PKK 2018 yılında 27 sivili katletti

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerinin etkin, kararlı mücadelesi ve başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışınca sivilleri hedef alan PKK/KCK terör örgütünün saldırılarında, 2018 yılında 27 sivil vatandaşın şehit olduğunu açıkladı.Bölücü örgütün şehit ettiği siviller arasında 11 aylık Bedirhan bebek de var.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırıları sonucu Nadir El Fares, Şahin Elitaş, Muzaffer Aydemir, Tarık Tabbak, Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi olmak üzere 7 sivil hayatını kaybetti.OYUN OYNARKEN ŞEHİT OLDUGeçen yıl Mart ayında Hakkari Yüksekova ilçesinde boş bir arazide oyun oynayan Berat Oktay da bulduğu bir patlayıcı maddenin infilak etmesiyle şehit oldu. Yine Mayıs ayında Mardin Nusaybin'de koyun otlatan Hogir Kayran isimli çocuk, molozlar arasında bulduğu mühimmat ile oynaması sonucu meydana gelen patlamada şehit oldu. Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle bebek, çocuk ayrımı yapmayan terör örgütü PKK'nın hain saldırısının kurbanlarından biri de 11 aylık Bedirhan bebek oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yola daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit oldular.PKK'YA YARDIM ETMEYENLERİ KATLETTİLERTerör örgütü, kendilerine yardım etmeyen, farklı düşüncede olan sivilleri silahla tehdit ve infaz yollarına da başvurdu. 2018 yılında Ağrı Doğubayazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi'nin cansız bedeni, PKK’nın silahlı kanadı tarafından kaçırıldıktan sonra direğe asılı olarak bulundu. Veysi Şaşkın, Mart 2018'de Diyarbakır Silvan ilçesindeki evindeyken bir örgüt mensubu tarafından dışarı çağırıldı ve köy meydanında vurularak, öldürüldü.DEVLETE YARDIM ETTİĞİ İDDİASIYLA ŞEHİT EDİLDİKadir Arslan, Hakkari'de sahibi olduğu büyükbaş hayvanları otlatan çobanın ihtiyaçlarını gidermek için malzeme götürdüğü sırada yanlarına gelen PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce devlete yardım ettiği iddiasıyla kaçırılarak, şehit edildi.TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KATLETTİĞİ DİĞER SİVİLLER-Engin Kenanoğlu, 7 Mart 2018 tarihinde odun keserken PKK/KCK terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.-Nurullah Kılıçaslan, 19 Mart 2018 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü kırsalındaki ormanlık alan içerisinde, daha önceden kesilen ağaçları toplarken, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının roketli ve uzun namlulu silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu.-Hikmet Akar, 14 Nisan 2018 tarihinde Siirt Baykan ilçesi Meşelik Köyü Zeydan Tepe mevkiinde mantar toplarken PKK/KCK terör örgütünce önceden bölgeye yerleştirildiği el yapımı patlayıcıya basması sonucu hayatını kaybetti.-Mehmet Özdemir, 21 Nisan 2018 tarihinde Tunceli/Merkez ilçesinde İl Özel İdaresinde iş makinası operatörü olarak görev yaparken, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.-Van Başkale Ilıcak muhtarı Mustafa Güner, 6 Mayıs 2018 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Muhtar, Van Başkale ilçesi kırsalında aracıyla yakılarak öldürüldüğü saptandı.-1 Temmuz 2018 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında PKK tarafından katledilen Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in üzerlerinde devletin yanında yer aldıklarından dolayı öldürüldüğüne dair not bulunmuştu.-Nurettin Karadeniz, 28 Temmuz 2018 tarihinde Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiindeki su arızası problemini gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen mayının infilak ettirilmesi ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.-Selman Öztunç, 17 Eylül 2018 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek, aracı yakıldı.-Übeyit Adıyman, 17 Eylül 2018 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek aracı yakıldı.-Ali Çam, 9 Ekim 2018 tarihinde Hakkâri Çukurca ilçesi Irak sınır hattında bulunan Güvendağı askeri üs bölgesine yönelik terör örgütü mensuplarının saldırısında hayatını kaybetti.-Erol Tekin, 25 Ekim 2018 tarihinde devlet yanlısı gerekçesiyle, örgüt mensupları tarafından öldürüldü.-Rıdvan Acar, 13 Kasım 2018 tarihinde Hakkari Çukurca ilçesinde teröristlerin füze saldırısında yaralandı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.