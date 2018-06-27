İçişleri Bakanlığı'ndan kaybolan çocuklarla ilgili açıklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

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