İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan İç Güvenlik Operasyonları kapsamında son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi, 5 terörist yakalanırken 6’sı teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 8-15 Ekim tarihleri arasında 2 bin 912 operasyon yapıldığı duyuruldu. Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK 300, SOL 29, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 466 olmak üzere 848 kişi terörden, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 402 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 339 olmak üzere toplam 5 bin 589 kişi gözaltına alındı.

BARINAKLAR KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır 24, Şırnak 3, Ağrı 2, Bingöl 2, Erzurum 1, Bitlis 1, Tunceli 1, Muş’ta bir olmak üzere toplam 35 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirildi. 17’si ağır ve uzun namlulu 2 M-16, 1 roketatar, 14 kalaşnikof olmak üzere 20 silah, 22 adet el bombası, 653 kilogram patlayıcı madde, 20 adet el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi. Yaklaşık 2 bin adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 3 BİN 278 OPERASYON

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 278 operasyonda bin 478 kilogram esrar, 723 kilogram eroin, 6 kilogram metamfetamin, 3 kilogram bonzai, 15 kilogram afyon, 778 adet ectasy, 965 bin 162 adet captagon, 2 bin 72 adet sentetik ecza, 6 bin 311 kök kenevir bitkisi, 300 bin 53 paket kaçak sigara, 175 bin 893 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 402 kişi gözaltına alındı.

HIRSIZ KAPANI 4 OPERASYONUYLA 3 BİN 135 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş uygulamaları çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla ‘Mala Karşı İşlenen Suçlardan’ aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik ‘Hırsız Kapanı 4’ operasyonu kapsamında; 13 Ekim günü ülke genelinde eş zamanlı olarak 31 bin 258 personelin katılımıyla 6 bin 199 ikamette arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda, adam öldürme suçundan 18, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, hırsızlık suçundan 433, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8, diğer suçlardan aranan 2 bin 153 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

9 BİN 512 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 MİLYON 976 BİN 460 TL CEZAİ İŞLEM

Açıklamada, trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik olarak, ülke genelinde polis ve jandarmadan oluşan 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada 13 Ekim 2018 Cumartesi günü eş zamanlı olarak ‘Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 8’ yapıldığı duyuruldu. Bu uygulama sonucunda; 107 bin 399 araç/ araç sürücüsü kontrol edilerek bin 602 sürücü belgesine el konulmuş, 2 bin 528 araç trafikten men edilmiş, 9 bin 512 araç sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.

SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPANLARA YASAL İŞLEM

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 229 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmada, tespit edilen 176 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 557’si denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 276 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 339 organizatör gözaltına alındı.

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