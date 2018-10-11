İçişleri Bakanlığı: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırdı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunu görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 güvenlik korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen yönetmeliğe istinaden sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

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