İçişleri Bakanlığı: 38 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 18'i ölü, 6'sı sağ ve 14'ü teslim olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1487 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör (PKK/KCK 149, Aşırı Sol 21, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 702), 3 bin 774 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 164 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 885 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarda, 18'si ölü, 6'sı sağ ve 14'ü teslim olmak üzere 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 7 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 13'ü ağır ve uzun namlulu toplam 18 silah, 7 el bombası, 1145 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 2 el yapımı patlayıcı ve mayında imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakcılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 697 operasyonda; 712 kilogram esrar, 194 kilogram eroin, 17 kilogram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 2,2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 31 kilogram metamfetamin, 1 milyon 151 bin 234 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 386 bin 313 adet kaçak sigara, 146 bin 258 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 774 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 467 şüpheli gözaltına alınırken 48 kilogram esrar, 3,6 kilogram eroin, 489 gram kokain, 2 kilogram sentetik kannabionid, 2,6 kilogram metamfetmin, 14 bin 520 adet uyuşturucu hap ve 134 kök kenevir ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 461 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 216 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 1107'si denizlerde olmak üzere 5 bin 522 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



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