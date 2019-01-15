BURSA'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erkan Yenilmez (44), hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, dün Bursa- İnegöl karayolunda meydana geldi. Erkan Yenilmez (44), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobili direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı. 50 metre aşağıda ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Yenilmez, kazadan burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.



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