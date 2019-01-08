Honaz'da uyuşturucuya 1 tutuklama

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Galip Baytekin (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürlek Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle Galip Baytekin, evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 kilo kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Baytekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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