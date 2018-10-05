Hırsızlık yaptığı işyerine tekrar gidince yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, işyerinden kıyma makinesi çaldığı öne sürülen Duran Ö. (23), aynı iş yerine tekrar gidince polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, Pazartesi günü Hayrullah Mahallesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İşyerine giren bir kişi, 2 kıyma makinesi çaldı. İhbar üzerine işyerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini incelediğinde kıyma makinelerini Duran Ö.'nün çaldığını belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Duran Ö. dün aynı iş yerine tekrar gitti. Duran Ö.'yü tanıyan işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, yaptığı araştırmada kıyma makinelerinin bir spot mağazasına satıldığını tespit etti. İşyerine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada kıyma makinelerinin yanı sıra çalıntı bir de cep telefonu ele geçirdi ve işyeri sahibi Önder A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından Duran Ö. ile Önder A. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sek edildi. Önder A., hastaneden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kardeşim hırsızı çek hırsızı. Beni niye çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.



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